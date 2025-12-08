Батраков забил 11 голов в первой части РПЛ при xG 6,65 — лучший показатель в лиге

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков стал лучшим футболистом первой части сезона Мир Российской Премьер-Лиги по разнице между забитыми и ожидаемыми голами. 20-летний футболист забил 11 мячей при показателе ожидаемых голов (xG) — 6,65. Об этом сообщает официальный сайт РПЛ.

Алексей Батраков опередил в списке лучших бомбардиров чемпионата России после 18 туров форварда «Балтики» Брайана Хиля, у которого 10 голов, и нападающего «Рубина» Мирлинда Даку (девять голов). При этом колумбиец и албанец также забили больше, чем им предсказывала статистическая модель (Хиль — xG 7,69, Даку — xG 7,62).

Всего в сезоне-2025/2026 у Батракова 15 голов и шесть результативных передач в 23 матчах РПЛ и Фонбет Кубка России.