Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Батраков забил 11 голов в первой части РПЛ при xG 6,65 — лучший показатель в лиге

Батраков забил 11 голов в первой части РПЛ при xG 6,65 — лучший показатель в лиге
Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков стал лучшим футболистом первой части сезона Мир Российской Премьер-Лиги по разнице между забитыми и ожидаемыми голами. 20-летний футболист забил 11 мячей при показателе ожидаемых голов (xG) — 6,65. Об этом сообщает официальный сайт РПЛ.

Алексей Батраков опередил в списке лучших бомбардиров чемпионата России после 18 туров форварда «Балтики» Брайана Хиля, у которого 10 голов, и нападающего «Рубина» Мирлинда Даку (девять голов). При этом колумбиец и албанец также забили больше, чем им предсказывала статистическая модель (Хиль — xG 7,69, Даку — xG 7,62).

Всего в сезоне-2025/2026 у Батракова 15 голов и шесть результативных передач в 23 матчах РПЛ и Фонбет Кубка России.

Материалы по теме
Мощная концовка года от Батракова! Прервал неприятную серию, а «Локо» развалил соперника
Мощная концовка года от Батракова! Прервал неприятную серию, а «Локо» развалил соперника
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android