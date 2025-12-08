«Локомотив» — лидер первой части РПЛ сразу по четырём атакующим показателям

Атака московского «Локомотива» занимает первое место по итогам первой части Мир Российской Премьер-Лиги по четырём статистическим показателям. Как сообщает официальный сайт РПЛ, железнодорожники лидируют по числу забитых мячей, по ожидаемым голам, по созданным голевым моментам и по ударам в створ.

Подопечные Михаила Галактионова забили 39 мячей, опередив «Краснодар» (37 голов). По xG «Локомотив» набрал 34,93 балла. Второе место — у московского «Динамо» (xG 33,45). По числу созданных голевых моментов красно-зелёные лидируют вместе с «Краснодаром» — по 75. Кроме того, «Локомотив» 98 раз за первую часть РПЛ пробил в створ ворот соперника, что также является лучшим результатом в лиге.

Лидеры РПЛ по голам:

1. «Локомотив» — 39.

2. «Краснодар» — 37.

3. «Зенит» — 34.

4. ЦСКА — 30.

5. «Динамо» — 27.

Лидеры РПЛ по xG (ожидаемые голы)

1. «Локомотив» — 34,93.

2. «Динамо» — 33,45.

3. «Краснодар» — 33,15.

4. «Зенит» — 33,1.

5. ЦСКА — 28,66.

Лидеры РПЛ по голевым моментам

1. «Локомотив» — 75.

2. «Краснодар» — 75.

3. «Динамо» — 69.

4. «Зенит» — 66.

5. ЦСКА — 66.

Лидеры РПЛ по ударам в створ

1. «Локомотив» — 98.

2. «Зенит» — 96.

3. «Динамо» — 87.

4. «Краснодар» — 81.

5. ЦСКА — 78.