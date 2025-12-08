Скидки
«Зенит» ушёл в зимний отпуск и объявил даты тренировочных сборов

«Зенит» в официальном телеграм-канале объявил, что команда ушла в зимний отпуск, сине-бело-голубые возобновят тренировки в январе.

«8 декабря игроки основного состава сине-бело-голубых ушли в отпуск. Планируется, что 12 января команда под руководством Сергея Семака соберётся в Петербурге, после чего 14 января отправится в Катар на первые тренировочные сборы.

Второй и третий этапы подготовки к весенней части сезона пройдут в Объединённых Арабских Эмиратах и продлятся до 25 февраля.

Подробная информация о датах проведения товарищеских матчей и соперниках будет опубликована дополнительно», — сказано в сообщении клуба с берегов Невы.

