Главная Футбол Новости

Президент РПЛ Алаев вручил специальную награду Сергею Галицкому

Комментарии

Президент Мир Российской Премьер-Лиги Александр Алаев вручил специальную награду основателю и владельцу «Краснодара» Сергею Галицкому за выдающийся вклад в развитие отечественного футбола.

«Сергей Николаевич создал системно и эффективно работающий клуб. Академия «Краснодара» впечатляет масштабом и философией: каждому ребёнку дают шанс раскрыть талант, учат дисциплине, ответственности, любви к игре, дают качественное образование.

Сергей Николаевич Галицкий – человек дела, безгранично влюблённый в футбол, и эталон частного инвестора в сфере спорта. Ведь своей деятельностью и вовлечённостью он формирует не просто футбольный клуб, а спортивно-социальный феномен, влияющий на целый регион.

Сергей Николаевич создал системно и эффективно работающий клуб. Академия «Краснодара» впечатляет масштабом и философией: каждому ребёнку дают шанс раскрыть талант, учат дисциплине, ответственности, любви к игре, дают качественное образование. Мы видим плоды этой работы: воспитанники академии помогли первой команде завоевать чемпионство, приносят пользу и другим командам РПЛ, привлекают интерес зарубежных клубов. Стадион и тренировочные базы «Краснодара» гармонично сочетают архитектурную красоту и спортивную практичность, даже задают новые стандарты для индустрии. А парк около стадиона давно стал точкой притяжения всех жителей Краснодарского края и туристов.

Совершенно не будет преувеличением сказать, что Сергей Галицкий меняет ландшафт российского футбола. И мы считаем важным отметить его вклад в развитие отрасли особой наградой», – приводит слова Алаева официальный сайт РПЛ.

Сергей Галицкий основал «Краснодар» 22 февраля 2008 года. В минувшем сезоне «быки» впервые в истории клуба выиграли чемпионат России.

Комментарии
