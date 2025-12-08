«Акрон» назвал «неоднозначным» судейство в адрес команды по ходу сезона

«Акрон» на официальном сайте опубликовал сообщение, назвав работу судей по отношению к команде «неоднозначной». Клуб из Тольятти также выступил с просьбой отменить красную карточку защитника Йонуца Неделчяру, полученную им в матче 18-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» (0:2).

«Мы считаем, что судья Павел Кукуян неверно оценил игровую ситуацию на 10-й минуте матча в Санкт-Петербурге, удалив защитника Йонуца Неделчяру с формулировкой «лишение явной возможности забить гол». Это один из ключевых эпизодов, который серьёзно повлиял на итоговый результат встречи. На дополнительных повторах, которые были даны при просмотре с помощью системы VAR, было отчетливо видно, что Неделчяру не производил преднамеренных движений рукой – защитник не видел своего оппонента и был сосредоточен на мяче. В то же время голкипер «Акрона» Виталий Гудиев моментально выдвинулся в направлении мяча сразу после паса Луиса Энрике и мог успеть помешать оппоненту.

Это уже не первое обращение нашего клуба в экспертно-судейскую комиссию в текущем сезоне. Ранее ЭСК единогласно признавала ошибочное решению Евгения Кукуляка по неудалению Лечи Садулаева в Грозном при счёте 0:1 и ошибочное назначение Василием Казарцевым пенальти в матче с ЦСКА при счёте 1:2. Мы бы хотели, чтобы неоднозначное судейство в отношении «Акрона» не превращалось в тенденцию. Клуб рассчитывает на объективную оценку решений судейской бригады матча», — сказано в сообщении тольяттинской команды.