«Вот это поворот!» «Зенит» опубликовал совместное фото Малкома и Дугласа Сантоса в отпуске

Комментарии

Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» опубликовала совместное фото капитана команды Дугласа Сантоса с экс-игроком сине-бело-голубых Малкомом. Футболисты совместно проводили время в отпуске с семьями. Ранее «Зенит» сообщил, что команда ушла в отпуск до 12 января.

«Вот это поворот! Тёплая встреча Дугласа Сантоса и Малкома», — подписала совместную фотографию футболистов пресс-служба «Зенита» в телеграм-канале команды.

Фото: ФК «Зенит»

Малком выступал за «Зенит» с августа 2019 года по июль 2023-го. С лета позапрошлого года экс-футболист сборной Бразилии защищает цвета клуба «Аль-Хиляль» из чемпионата Саудовской Аравии.

