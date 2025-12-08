Экс-игрок «Спартака» Шавло оценил выступление команды в первой части сезона

Бывший генеральный директор и футболист «Спартака» Сергей Шавло оценил выступление красно-белых в первой части нынешнего сезона.

«У «Спартака» были турбулентности с составом и играми. К сожалению, место команды в таблице никого не устраивает – ни игроков, ни болельщиков, ни руководство. Нужны перемены в плане игры. Пока непонятно по тренеру. Надо провести большую работу, чтобы вторую часть сезона хорошо пройти и постараться завоевать хотя бы место в тройке», — сказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Московский клуб ушёл на зимний перерыв на шестом месте в турнирной таблице Мир РПЛ.