«Спартак» — лидер первой части сезона РПЛ по проценту владения мячом, второй — «Зенит»

Московский «Спартак» больше всех остальных команд владел мячом в первой части сезона-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги. Как сообщает официальный сайт РПЛ, средний показатель владения мячом красно-белыми в 18 турах чемпионата составил 61,67%.
Второе место по данному показателю занимает санкт-петербургский «Зенит», владеющий мячом 61,22% игрового времени. На третьей строчке расположился действующий лидер чемпионата «Краснодар» (58,61%). В топ-5 также вошли московские «Динамо» и ЦСКА.
Лидеры РПЛ по владению мячом
1. «Спартак» — 61,67%.
2. «Зенит» — 61,22%.
3. «Краснодар» — 58,61%
4. «Динамо» — 55,17%
5. ЦСКА — 54,44%