«Ошибки накапливались. Клуб тонет». Болельщики «Монако» раскритиковали руководство команды

Комментарии

Болельщики «Монако» после матча 15-го тура французской Лиги 1, в котором монегаски уступили «Бресту» со счётом 0:1, публично раскритиковали клуб.

Франция — Лига 1 . 15-й тур
05 декабря 2025, пятница. 21:00 МСК
Брест
Брест
Окончен
1 : 0
Монако
Монако
1:0 Думбия – 28'    
Удаления: Ажорк – 60' / нет

«Мы месяцами ждали пробуждения, осознания ситуации, хоть какой-то ясности от спортивного руководства «Монако». Владельцы клуба сделали ставку на корпоративную модель футбола. Но очевидно, что эта модель, основанная на финансах, а не на спортивных достижениях, не работает. Душа и дух прекрасной игры «Монако» не уважаются. Игроки кажутся потерянными на поле, им не хватает ни менталитета, ни ресурсов.

Ещё в летнее трансферное окно мы выражали свои сомнения и опасения: нестабильный состав, бессистемные решения, отсутствие спортивного видения. Управление здоровьем наших игроков — дилетантское, а наш лазарет постоянно переполнен.

Мы донесли всё это до руководства клуба, как всегда, со всей серьёзностью и уважением. Но предупреждения были проигнорированы. Ошибки накапливались. Клуб тонет, а спортивные директора продолжают делать вид, что всё в порядке. Сегодня наше терпение иссякло. Мы вынуждены публично заявить о своей тревоге, учитывая, что никто другой в клубе не готов взять на себя ответственность», – приводит сообщение фанатов «Монако» Sport.es.

Помимо публичной критики, фанаты французского клуба планируют устроить забастовку, не аплодируя первые 15 минут встречи матча Лиги чемпионов с «Галатасараем».

После 15 туров «Монако» находится на седьмом месте в турнирной таблице высшего дивизиона французского первенства, набрав 23 очка. По ходу сезона семь игроков команды успели получить травмы.

