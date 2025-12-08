Скидки
Сергей Шавло подвёл итоги первой части сезона РПЛ

Комментарии

Бывший генеральный директор и футболист «Спартака» Сергей Шавло подвёл итоги первой части сезона Мир Российской Премьер-Лиги.

«Турнирная таблица отображает, как команды играли в первой половине. «Краснодар» по праву занимает первое место. У них стабилизировалась игра – быстрые, нет слабых мест. «Зенит» тоже подтянулся после спада – один из конкурентов для «быков». Челестини успел выстроить команду в ЦСКА. Отдельные игры были хорошими, так что не зря находятся в лидирующей группе. Состав, конечно, не тот, какой бы хотелось, но зимой могут кого-то взять – особенно в атаку», — сказал Шавлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 18 туров первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 40 очков. На второй строчке располагается «Зенит», заработавший 39 очков. Замыкает тройку лидеров «Локомотив» с 37 очками. ЦСКА занимает четвёртую строчку (36 очков).

