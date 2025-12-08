Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Судья не понял, за что назначил пенальти». И. Федотов — об игре «Динамо» Мх — «Пари НН»

«Судья не понял, за что назначил пенальти». И. Федотов — об игре «Динамо» Мх — «Пари НН»
Комментарии

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов разобрал спорный эпизод из матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с участием махачкалинского «Динамо» и «Пари НН» (0:1). В первом тайме судья Алексей Сухой назначил пенальти в ворота дагестанского клуба, который реализовал Хуан Боcельи. Федотов считает, что арбитр совершил ошибку в этом эпизоде.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Босельи – 37'    
Удаления: Табидзе – 20' / нет

«Пенальти в ворота хозяев. И вот тут у меня есть большие сомнения. Мяч был у Босельи, он финтил, обыгрывал соперника. Он не навешивал в створ! В этот момент в штрафной была борьбе: там не было агрессивного действия со стороны защитника, не было очевидной отмашки или чего-то ещё. Оба хватались за руки друг друга, кружились, но ключевое — мяч вообще не шёл в ту зону!

Для меня это невозможный пенальти. И, судя по тому, как Сухой объявлял своё решение — он сам не понял, зачем его звали смотреть повтор и почему он назначил пенальти. Ведь он не объяснил, за что он назначен!» — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Материалы по теме
«Я понял Левникова в игре «Краснодар» — ЦСКА. И делал бы так же». Судейство 18-го тура РПЛ
Эксклюзив
«Я понял Левникова в игре «Краснодар» — ЦСКА. И делал бы так же». Судейство 18-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android