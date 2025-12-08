«Судья не понял, за что назначил пенальти». И. Федотов — об игре «Динамо» Мх — «Пари НН»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов разобрал спорный эпизод из матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с участием махачкалинского «Динамо» и «Пари НН» (0:1). В первом тайме судья Алексей Сухой назначил пенальти в ворота дагестанского клуба, который реализовал Хуан Боcельи. Федотов считает, что арбитр совершил ошибку в этом эпизоде.

«Пенальти в ворота хозяев. И вот тут у меня есть большие сомнения. Мяч был у Босельи, он финтил, обыгрывал соперника. Он не навешивал в створ! В этот момент в штрафной была борьбе: там не было агрессивного действия со стороны защитника, не было очевидной отмашки или чего-то ещё. Оба хватались за руки друг друга, кружились, но ключевое — мяч вообще не шёл в ту зону!

Для меня это невозможный пенальти. И, судя по тому, как Сухой объявлял своё решение — он сам не понял, зачем его звали смотреть повтор и почему он назначил пенальти. Ведь он не объяснил, за что он назначен!» — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.