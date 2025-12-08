Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Салах не включён в заявку «Ливерпуля» на матч Лиги чемпионов с «Интером»

Салах не включён в заявку «Ливерпуля» на матч Лиги чемпионов с «Интером»
Комментарии

Нападающий Мохамед Салах отсутствует в заявке «Ливерпуля» для участия в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Интером». Об этом сказано на официальном сайте мерсисайдцев.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
09 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В составе «красных» в Милан отправятся 19 футболистов, однако среди них нет египтянина. Предположительно, это может быть связано со словами Салаха о его роли в команде, а также с критикой в адрес главного тренера Арне Слота по завершении матча 15-го тура английской Премьер-лиги с «Лидс Юнайтед» (3:3).

В нынешнем сезоне футболист провёл за «Ливерпуль» 19 встреч, в которых забил пять мячей и сделал три результативные передачи. Действующее трудовое соглашение нападающего с клубом рассчитано до лета 2027 года.

Материалы по теме
Салах демаршем перечеркнул все заслуги в «Ливерпуле»? Уйти красиво теперь просто нереально
Салах демаршем перечеркнул все заслуги в «Ливерпуле»? Уйти красиво теперь просто нереально
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android