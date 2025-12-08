Салах не включён в заявку «Ливерпуля» на матч Лиги чемпионов с «Интером»

Нападающий Мохамед Салах отсутствует в заявке «Ливерпуля» для участия в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Интером». Об этом сказано на официальном сайте мерсисайдцев.

В составе «красных» в Милан отправятся 19 футболистов, однако среди них нет египтянина. Предположительно, это может быть связано со словами Салаха о его роли в команде, а также с критикой в адрес главного тренера Арне Слота по завершении матча 15-го тура английской Премьер-лиги с «Лидс Юнайтед» (3:3).

В нынешнем сезоне футболист провёл за «Ливерпуль» 19 встреч, в которых забил пять мячей и сделал три результативные передачи. Действующее трудовое соглашение нападающего с клубом рассчитано до лета 2027 года.