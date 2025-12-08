Скидки
Сперцян с двукратным превосходством лидирует в РПЛ по ассистам и стал лучшим по «гол+пас»

Сперцян с двукратным превосходством лидирует в РПЛ по ассистам и стал лучшим по «гол+пас»
Комментарии

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян возглавил рейтинг самых результативных игроков Мир Российской Премьер-Лиги по итогам первой части сезона. В активе капитана действующих чемпионов страны 20 результативных действий (восемь мячей и 12 голевых передач).

В списке ассистентов РПЛ по итогам 18 туров Сперцян лидирует с двукратным превосходством. На счету ближайшего преследователя — полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова — шесть результативных передач. В гонке бомбардиров Батраков опережает Сперцяна на три забитых мяча — футболист «Локомотива» забил 11 голов.

По итогам первой части чемпионата «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице с 40 очками в 18 турах. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», набравший 39 очков. Третий — «Локомотив» (37 очков).

