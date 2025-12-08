Скидки
Главная Футбол Новости

Тренер «Барселоны» Флик: мы стали более сплочёнными

Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик перед матчем 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с франкфуртским «Айнтрахтом» высказался о нынешнем состоянии своей команды.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
09 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
«Все знают, через какой период прошла наша команда за последние три месяца, у наших игроков были травмы, и приходилось распределять игровое время, учитывая это. В линии зашиты у нас всего шесть игроков. В последние минуты чувствуется усталость, и не всегда легко поддерживать высокий уровень. Сегодня утром я сказал команде, что у нас всё хорошо, мы стали более сплочёнными. Именно этого мы и хотим. Наши футболисты играют на ином уровне, если сравнивать с тем, что было месяц назад.

Кубарси всего лишь 18 лет, но порой мы об этом забываем. В матче с «Бетисом» Кубарси отдал 87 передач со 100-процентной точностью. Думаю, это рекорд Ла Лиги», — приводит слова Флика Mundo Deportivo.

