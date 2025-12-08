Экс-гендиректор «Спартака» Шавло оценил прогресс Игоря Дмитриева

Бывший генеральный директор и футболист «Спартака» Сергей Шавло высказался о полузащитнике красно-белых Игоре Дмитриеве.

«Великий Бесков говорил: «Игроков главное не пригласить, а главное – правильно расставить. Дмитриев начинал играть во Второй лиге, где был нападающим. В той же Самаре был атакующим. Если учитывать, что мама была легкоатлеткой, бог дал ему скорость. У парня есть рассудительность и опыт от отца. Игорь забивал, однако потребовалась помощь на другой позиции. Станкович увидел, что он может подключаться. Были проблемы с отбором – оборона не его конёк.

Но Игорь молодец! Надо выразить респект. Уже играет в отборе, на опережение. Да, есть ошибки, однако подключается в атаку моментами, когда противник не ожидает. Уже есть четыре ассиста. У Дмитриева есть качества. Желаю ему дальше прогрессировать и осваивать позицию», — сказал Шавлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Дмитриев в нынешнем сезоне провёл за «Спартак» 23 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач.