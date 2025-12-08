Скидки
Федотов — о манере работы Танашева в матче «Спартак» — «Динамо»: присадил всех на свисток

Федотов — о манере работы Танашева в матче «Спартак» — «Динамо»: присадил всех на свисток
Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил работу судьи Инала Танашева в матче 18-го тура РПЛ с участием «Спартака» и «Динамо». Игра завершилась со счётом 1:1. Эксперт подчеркнул, что Танашев волновался, в связи с чем сдерживал футболистов.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Осипенко – 19'     1:1 Сергеев – 61'    

«Дерби доверили молодому Танашеву. И было видно, что парень волнуется. С этим я бы и связал, что он решил сдерживать игроков. Мягко говоря — присадил всех на свисток. Это нормально с его стороны, я понимаю — человек полгода в РПЛ, а ему дают «Спартак» — «Динамо». Но да, драйва из-за этого в игре было поменьше — не как у ЦСКА и «Краснодара». С другой стороны, если бы не такая манера судейства — удержать всё в своих руках Танашеву было бы тяжело. А так — хорошая работа, для первого дерби в карьере-то. Показал, что есть куда расти, что хорошее стоит добавить», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

В прошедшей встрече судья показал пять жёлтых карточек. Для Танашева эта игра стала 10-й в нынешнем сезоне РПЛ.

