И. Федотов — об отмене гола Тюкавина «Спартаку»: он был за линией офсайда, это очевидно

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов разобрал эпизоды с отменёнными голами «Динамо» в матче 18-го тура РПЛ. На игре бело-голубых со «Спартаком» (1:1) работала бригада арбитров во главе с рефери Иналом Танашевым.

«Отдельно пройдусь по двум эпизодам с VAR. За них неправильно что-то предъявлять арбитрам в поле. Первое — гол Тюкавина из офсайда. Тут мы снова возвращаемся к вопросам с трансляцией, и я делаю это уже почти каждый тур. Людям показали неправильную картинку! Как можно делать стоп-кадр не в момент контакта ноги и мяча, а при замахе? Офсайд — это момент передачи, когда нога с мячом контактирует. Вместо этого — повтор за несколько секунд до эпизода, и все начинают эти стоп-кадры разгонять по телеграм-каналам и ругаться. Только потом уже появились нормальные линии: Тюкавин в момент паса (именно контакта пасующего с мячом) был за линией офсайда. Это очевидно. Я не вижу повода не доверять офсайдным линиям.

Дальше — момент с отменой гола Маричаля. Никто не понял, зачем Танашеву вообще показывали такой повтор. Видимо, хотели, чтобы он посмотрел вмешательство Маухуба в игру. Но, во-первых, он был в очевидном офсайде. Во-вторых — касался мяча. Может, арбитры VAR не увидели контакта Маухуба с мячом, поэтому решили позвать Танашева смотреть повтор на влияние форварда на эпизод. Оно тоже было — руки лежали на плече соперника, единоборство, а дальше ещё и в мяч сыграл. Кое-как всё-таки разобрались тут арбитры и правильно гол отменили», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

В первом тайме судьи отменили гол нападающего бело-голубых Константина Тюкавина, зафиксировав положение «вне игры». После перерыва они не засчитали взятие ворот «Спартака» после удара защитника Николаса Маричаля.