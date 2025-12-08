Скидки
«Ливерпуль» может отстранить Салаха от работы с командой на некоторый период — Романо

Комментарии

Руководство «Ливерпуля» и главный тренер Арне Слот задумываются об отстранении нападающего Мохамеда Салаха от работы с командой «на короткий период». Об этом сообщает инсайдер и журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

Боссы мерсисайдцев занимают сторону тренера в данном вопросе ради поддержания порядка в команде. Сам футболист, несмотря на отсутствие в заявке на матч Лиги чемпионов с «Интером», тренировался перед ближайшей игрой. Ранее египтянин резко раскритиковал Слота на фоне недовольства своим положением в команде.

В нынешнем сезоне футболист провёл за «Ливерпуль» 19 встреч, в которых забил пять мячей и сделал три результативные передачи. Действующее трудовое соглашение нападающего с клубом рассчитано до лета 2027 года.

Комментарии
