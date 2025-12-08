Игорь Федотов: Кордоба должен был получить карточку за симуляцию в матче с ЦСКА

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов считает, что судья Кирилл Левников должен был показать жёлтую карточку нападающему «Краснодара» Джону Кордобе за симуляцию в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (3:2).

«Кордоба должен был получить карточку за симуляцию, когда лежал, хватался за голову, а потом подсматривал и смеялся, как он всех обманул. Мойзес тоже мог получить вторую жёлтую раньше — когда была стычка с Черниковым. Хотя там Мойзеса провоцировали, и Левников правильно удалять его не стал (хотя и мог) а дал карточку первому попавшемуся футболисту ЦСКА без жёлтой. По такому матчу — верное решение», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.