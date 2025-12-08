Скидки
Игорь Федотов: Кордоба должен был получить карточку за симуляцию в матче с ЦСКА

Игорь Федотов: Кордоба должен был получить карточку за симуляцию в матче с ЦСКА
Комментарии

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов считает, что судья Кирилл Левников должен был показать жёлтую карточку нападающему «Краснодара» Джону Кордобе за симуляцию в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (3:2).

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Мойзес – 11'     1:1 Кордоба – 38'     2:1 Са – 51'     3:1 Батчи – 70'     3:2 Алвес – 90+1'    
Удаления: нет / Мойзес – 68'

«Кордоба должен был получить карточку за симуляцию, когда лежал, хватался за голову, а потом подсматривал и смеялся, как он всех обманул. Мойзес тоже мог получить вторую жёлтую раньше — когда была стычка с Черниковым. Хотя там Мойзеса провоцировали, и Левников правильно удалять его не стал (хотя и мог) а дал карточку первому попавшемуся футболисту ЦСКА без жёлтой. По такому матчу — верное решение», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

