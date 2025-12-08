Скидки
«Как насчёт возвращения на систему «весна-осень»?» «Краснодар» о зимнем чемпионстве в РПЛ

Пресс-служба «Краснодара» в шутку предложила Мир Российской Премьер-Лиге вновь проводить чемпионат России по системе «весна-осень» после третьего подряд зимнего чемпионства в РПЛ. Чёрно-зелёные ушли на перерыв в чемпионате на первом месте с 40 очками в активе.

«Краснодар» – трёхкратный зимний чемпион. Как насчёт возвращения на систему «весна-осень», РПЛ?» — задалась вопросом пресс-служба «Краснодара» в телеграм-канале, отметив официальный аккаунт РПЛ.

Чемпионат России стартовал весной и завершался осенью до 2010 года. Сезон-2011/2012 стал переходным, начавшись весной 2011-го и завершившись весной 2012-го. С осени 2013 года РПЛ проводится по системе «осень-весна».

