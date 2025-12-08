Скидки
Арбитр Федотов: было понятно — Мойзес или Кордоба матч не доиграют. Не повезло Мойзесу

Арбитр Федотов: было понятно — Мойзес или Кордоба матч не доиграют. Не повезло Мойзесу
Комментарии

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов прокомментировал эпизод с удалением защитника ЦСКА Мойзеса в матче 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (2:3). Бразильский футболист получил вторую жёлтую карточку на 68-й минуте в стычке с нападающим «быков» Джоном Кордобой и оставил свою команду вдесятером. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Мойзес – 11'     1:1 Кордоба – 38'     2:1 Са – 51'     3:1 Батчи – 70'     3:2 Алвес – 90+1'    
Удаления: нет / Мойзес – 68'

«В целом было понятно: Кордоба или Мойзес встречу «Краснодара» и ЦСКА не доиграют. Это две главные, самые эмоциональные фигуры матча. Кто первый бы сорвался — того бы и удалили. Не повезло Мойзесу. Он выпрыгнул, выставил руки, попал по голове — для меня карточка особых вопросов не вызывает. Хотя Левников мог удалить обоих ещё в подтрибунке за их стычку и оры — но не стал этого делать. Сохранил драйв, эмоции, сохранил футбол», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

