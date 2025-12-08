Арбитр Федотов: было понятно — Мойзес или Кордоба матч не доиграют. Не повезло Мойзесу

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов прокомментировал эпизод с удалением защитника ЦСКА Мойзеса в матче 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (2:3). Бразильский футболист получил вторую жёлтую карточку на 68-й минуте в стычке с нападающим «быков» Джоном Кордобой и оставил свою команду вдесятером. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников.

«В целом было понятно: Кордоба или Мойзес встречу «Краснодара» и ЦСКА не доиграют. Это две главные, самые эмоциональные фигуры матча. Кто первый бы сорвался — того бы и удалили. Не повезло Мойзесу. Он выпрыгнул, выставил руки, попал по голове — для меня карточка особых вопросов не вызывает. Хотя Левников мог удалить обоих ещё в подтрибунке за их стычку и оры — но не стал этого делать. Сохранил драйв, эмоции, сохранил футбол», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.