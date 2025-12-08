«Мы всегда сосредоточены на себе». Тренер Флик — о конкурентах «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик перед матчем 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с франкфуртским «Айнтрахтом» высказался о лидерстве своей команды в чемпионате Испании.

«Мы всегда сосредоточены на себе. Мы не смотрим на конкурентов и не хотим об этом говорить. Мы сосредоточены и знаем, что нас ждёт долгий путь. У нас больше очков, однако это новый сезон. В конце прошлого сезона мы были невероятны. «Атлетико» и «Вильярреал» тоже прилагают все усилия. Но сейчас главное — Лига чемпионов», — приводит слова Флика Mundo Deportivo.

На данный момент каталонцы с 40 очками возглавляют турнирную таблицу Ла Лиги, «Реал» с 36 очками находится на второй строчке.