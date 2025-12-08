«Мы всегда сосредоточены на себе». Тренер Флик — о конкурентах «Барселоны»
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик перед матчем 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с франкфуртским «Айнтрахтом» высказался о лидерстве своей команды в чемпионате Испании.
Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
09 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Мы всегда сосредоточены на себе. Мы не смотрим на конкурентов и не хотим об этом говорить. Мы сосредоточены и знаем, что нас ждёт долгий путь. У нас больше очков, однако это новый сезон. В конце прошлого сезона мы были невероятны. «Атлетико» и «Вильярреал» тоже прилагают все усилия. Но сейчас главное — Лига чемпионов», — приводит слова Флика Mundo Deportivo.
На данный момент каталонцы с 40 очками возглавляют турнирную таблицу Ла Лиги, «Реал» с 36 очками находится на второй строчке.
