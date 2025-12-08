Скидки
Главная Футбол Новости

Шавло: Талалаев работает с россиянами, но сможет ли выстроить иностранцев с именем?

Бывший генеральный директор и футболист «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал работу главного тренера калининградской «Балтики» Андрея Талалаева и оценил вероятность прихода специалиста в московские «Спартак» или «Динамо».

«Про возможную работу Талалаева в большом клубе говорят журналисты. К сожалению, так происходит, что, если команда не играет, сразу пишут, кого надо поменять. Ваше дело – получить информацию, а потом – развивать. Есть руководство клуба, которое всё видит, говорит с тренерами и игроками. Талалаев работает в «Балтике» с российскими футболистами. Он выстроил их, но есть ли гарантия, что он сможет выстроить иностранцев с именем? У меня нет этой гарантии, а у Талалаева – такого опыта. В низших командах он работал, добивался успехов, что подтверждает с «Балтикой». Однако получится ли это с командой, которая борется за высокие места?

Попробовать – не то слово в данной ситуации. Но нужно доверие руководства и болельщиков. Не думаю, что это будет в «Динамо» или «Спартаке». Те же болельщики так выскажутся при неудачах, что мало не покажется. Однако когда-то тренеру надо выходить наверх. Посмотрим. Талалаев сейчас никуда не дёргается, что правильно. Он создал команду, она на ходу. У него есть доверие и всё налажено», — сказал Шавлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Под руководством Талалаева новичок лиги занимает пятое место в таблице РПЛ после 18 туров, набрав 35 очков.

