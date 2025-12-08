Скидки
Тренер «Барселоны» Флик: Мартин верит в свои силы, игра за этот клуб — его мечта

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик перед матчем 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с франкфуртским «Айнтрахтом» высказался о важности защитника Херарда Мартина.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
09 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
«Иногда важно иметь в команде игроков, которые любят много работать: у них правильный настрой и характер, на поле они прилагают максимум усилий. Херард всегда старается сделать как можно больше во благо клуба. Играть за «Барсу» — его мечта, и мы это видим. Херард верит в свои силы, это очень здорово для нас. На этой позиции левоногий игрок даёт нам больше возможностей при работе с мячом. Он играет очень хорошо», — приводит слова Флика Mundo Deportivo.

