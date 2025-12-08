Тренер «Барселоны» Флик: Мартин верит в свои силы, игра за этот клуб — его мечта
Поделиться
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик перед матчем 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с франкфуртским «Айнтрахтом» высказался о важности защитника Херарда Мартина.
Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
09 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Иногда важно иметь в команде игроков, которые любят много работать: у них правильный настрой и характер, на поле они прилагают максимум усилий. Херард всегда старается сделать как можно больше во благо клуба. Играть за «Барсу» — его мечта, и мы это видим. Херард верит в свои силы, это очень здорово для нас. На этой позиции левоногий игрок даёт нам больше возможностей при работе с мячом. Он играет очень хорошо», — приводит слова Флика Mundo Deportivo.
Комментарии
- 8 декабря 2025
-
20:25
-
20:25
-
20:05
-
20:04
-
20:00
-
20:00
-
19:57
-
19:48
-
19:48
-
19:35
-
19:31
-
19:15
-
19:11
-
18:57
-
18:41
-
18:40
-
18:38
-
18:27
-
18:22
-
18:18
-
18:11
-
18:09
-
18:09
-
17:56
-
17:50
-
17:47
-
17:44
-
17:43
-
17:35
-
17:34
-
17:31
-
17:30
-
17:21
-
17:21
-
17:20