«Акрон» объявил дату начала зимних сборов команды в Абу-Даби
Поделиться
Пресс-служба тольяттинского «Акрона» назвала дату и место проведения первых тренировочных сборов зимой 2026 года после выхода команды из отпуска. В заключительном матче календарного года тольяттинцы уступили санкт-петербургскому «Зениту» (0:2) в 18-м туре Мир Российской Премьер-Лиги.
Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Жерсон – 32' 2:0 Энрике – 41'
Удаления: нет / Неделчяру – 14'
«Зимние сборы пройдут на берегу Персидского залива.
Вновь соберёмся вместе 12 января в Москве, где проведём функциональное тестирование и углублённое медицинское обследование. Уже 14 января отправимся в Абу-Даби для подготовки к весенней части сезона Премьер-Лиги», — говорится в сообщении пресс-службы «Акрона» в телеграм-канале команды.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 декабря 2025
-
20:25
-
20:25
-
20:05
-
20:04
-
20:00
-
20:00
-
19:57
-
19:48
-
19:48
-
19:35
-
19:31
-
19:15
-
19:11
-
18:57
-
18:41
-
18:40
-
18:38
-
18:27
-
18:22
-
18:18
-
18:11
-
18:09
-
18:09
-
17:56
-
17:50
-
17:47
-
17:44
-
17:43
-
17:35
-
17:34
-
17:31
-
17:30
-
17:21
-
17:21
-
17:20