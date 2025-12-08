Скидки
«Акрон» объявил дату начала зимних сборов команды в Абу-Даби

«Акрон» объявил дату начала зимних сборов команды в Абу-Даби
Комментарии

Пресс-служба тольяттинского «Акрона» назвала дату и место проведения первых тренировочных сборов зимой 2026 года после выхода команды из отпуска. В заключительном матче календарного года тольяттинцы уступили санкт-петербургскому «Зениту» (0:2) в 18-м туре Мир Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Жерсон – 32'     2:0 Энрике – 41'    
Удаления: нет / Неделчяру – 14'

«Зимние сборы пройдут на берегу Персидского залива.

Вновь соберёмся вместе 12 января в Москве, где проведём функциональное тестирование и углублённое медицинское обследование. Уже 14 января отправимся в Абу-Даби для подготовки к весенней части сезона Премьер-Лиги», — говорится в сообщении пресс-службы «Акрона» в телеграм-канале команды.

