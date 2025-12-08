Тренер «Барселоны» Флик высказался об управлении ходом игры перед матчем с «Айнтрахтом»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик перед матчем 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с франкфуртским «Айнтрахтом» высказался о важности владения ходом игры.

«Контролировать ход игры очень важно. Когда теряешь мяч, приходится перестраиваться в обороне. Если будем верить в свои силы и действовать слаженно, то сможем управлять ходом встречи и контролировать мяч. Это видно из анализа. В матче с «Атлетико» было именно так (каталонцы тогда победили со счётом 3:1. — Прим. «Чемпионата»). Наш соперник действовал компактно и слаженно. Мы уделяем этому внимание», — приводит слова Флика Mundo Deportivo.