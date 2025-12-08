Федотов оценил работу судьи Кукуяна в матче «Зенит» — «Акрон»

Экс-арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов считает, что судья Павел Кукуян не лучшим образом проявил себя в матче 18-го тура РПЛ. Рефери работал на игре с участием «Зенита» и «Акрона» (2:0) в Санкт-Петербурге.

«Не очень хороший матч для Кукуяна. И дело даже не в удалении, с которым я согласен. А вот на 56-й минуте медлительность Кукуяна его же и подставила. Он не сместился в свою диагональ и не увидел, что игры рукой у футболиста «Акрона» в своей штрафной не было. Мяч попал в грудь. А Павел, видимо, принял решение по вторичным признакам, так как после футболист гостей убирал руки за спину. И вот это дёргание рукой стало для него ключевым, а так нельзя. Есть заповедь: не видишь — не назначай. VAR верно позвал, пенальти отменили. В любом случае мяч попал от своего к своему — даже если бы это была рука, то следовало бы продолжить игру», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.