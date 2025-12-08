Суперкомпьютер предсказал главных претендентов на вылет из РПЛ после первой части сезона

Суперкомпьютер Opta предсказал главных претендентов на вылет из Мир Российской Премьер-Лиги после завершения первой части сезона. Так, вероятность прямого вылета «Сочи» оценивается в 85,9% (21,7% — 15-е место, 64,2% — 16-е место).

Вторым главным претендентом на вылет является «Оренбург» (54,8%). Команда завершит сезон на 15-й строчке с вероятностью в 35,4%, а на 16-й — с вероятностью в 19,4%. Третьим претендентом на понижение в классе является «Пари НН» с вероятностью в 34,2% (15-е место — 22,9%, 16-е — 11,3%).

Претенденты на вылет из РПЛ после 18 туров:

«Сочи» — 85,9%;

«Оренбург» — 54,8%;

«Пари НН» — 34,2%

«Динамо» Махачкала — 18,7%;

«Крылья Советов» — 5%;

«Акрон» — 0,7%;

«Ахмат» — 0,3%

«Ростов» — 0,2%.