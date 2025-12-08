Скидки
«Ливерпуль» может приобрести нападающего из немецкой Бундеслиги для замены Салаха

Комментарии

«Ливерпуль» может подписать контракт с фланговым нападающим «РБ Лейпциг» Яном Диомандом. Скауты мерсисайдцев присутствовали на матче 13-го тура чемпионата Германии, в которым «быки» разгромили «Айнтрахт» со счётом 6:0, африканец оформил хет-трик в этой встрече. Вингер может быть куплен на замену Мохамеду Салаху. Об этом сообщает TEAMtalk.

Германия — Бундеслига . 13-й тур
06 декабря 2025, суббота. 20:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
6 : 0
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
1:0 Хардер – 5'     2:0 Баумгартнер – 31'     3:0 Диоманд – 47'     4:0 Диоманд – 55'     5:0 Раум – 62'     6:0 Диоманд – 65'    

Напомним, ранее Салах выступил с критикой английского клуба и заявил о возможном ухода из команды. После этого египтянин не попал в заявку «Ливерпуля» на встречу Лиги чемпионов с «Интером».

19-летний Ян Диоманд в нынешнем сезоне за клуб забил семь голов и отдал три результативные передачи.

