«Ливерпуль» может приобрести нападающего из немецкой Бундеслиги для замены Салаха

«Ливерпуль» может подписать контракт с фланговым нападающим «РБ Лейпциг» Яном Диомандом. Скауты мерсисайдцев присутствовали на матче 13-го тура чемпионата Германии, в которым «быки» разгромили «Айнтрахт» со счётом 6:0, африканец оформил хет-трик в этой встрече. Вингер может быть куплен на замену Мохамеду Салаху. Об этом сообщает TEAMtalk.

Напомним, ранее Салах выступил с критикой английского клуба и заявил о возможном ухода из команды. После этого египтянин не попал в заявку «Ливерпуля» на встречу Лиги чемпионов с «Интером».

19-летний Ян Диоманд в нынешнем сезоне за клуб забил семь голов и отдал три результативные передачи.