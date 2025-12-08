Валерий Непомнящий назвал лучшую команду РПЛ по итогам года

Российский специалист Валерий Непомнящий рассказал, какая команда, по его мнению, была лучшей в первой части нынешнего сезона Мир РПЛ.

«Мне показалось, что «Краснодар» на этом этапе сезона был сильнее всех. «Зенит» по составу и качеству игроков, конечно, не уступает «Краснодару». Но «Зенит» играет в комфортной зоне, поэтому ему все игры даются непросто. «Зенит» играет очень медленно даже для нашего чемпионата. Мастерство игроков есть, однако даже на этом мастерстве пешком не обыграть большинство команд.

А «Краснодар» включает максимальное движение и скорость. Последняя игра с ЦСКА показала, что конкретно сегодня «Краснодар» сильнее по своей интенсивности и мощности. Посмотрим, что будет через два с половиной месяца. ЦСКА в этом матче уступил почти во всех единоборствах. Это говорит о заряженности и мощи «Краснодара». По совокупности, по качеству игроков, по структуре игры всё говорит о том, что «Краснодар» сегодня сильнее всех», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.