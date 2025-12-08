«Ахмат» объявил дату возвращения игроков после зимнего перерыва и место проведения сборов

Грозненский «Ахмат» в телеграм-канале клуба объявил дату возвращения игроков команды после зимнего перерыва и место проведения тренировочных сборов.

«Грозненцы ушли на зимние каникулы.

Команда возобновит подготовку ко второй части сезона 8 января. В этот день «Ахмат» начнёт зимние сборы в турецком Белеке.

На турецком побережье пройдёт весь подготовительный процесс клуба. Первые сборы состоятся с 8 по 19 января, вторые — с 24 января по 3 февраля, и завершающий этап пройдёт с 8 по 19 февраля», – сообщает телеграм-канал «Ахмата».

После 18 туров подопечные Станислава Черчесова занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка.