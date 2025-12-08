Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ахмат» объявил дату возвращения игроков после зимнего перерыва и место проведения сборов

«Ахмат» объявил дату возвращения игроков после зимнего перерыва и место проведения сборов
Комментарии

Грозненский «Ахмат» в телеграм-канале клуба объявил дату возвращения игроков команды после зимнего перерыва и место проведения тренировочных сборов.

«Грозненцы ушли на зимние каникулы.

Команда возобновит подготовку ко второй части сезона 8 января. В этот день «Ахмат» начнёт зимние сборы в турецком Белеке.

На турецком побережье пройдёт весь подготовительный процесс клуба. Первые сборы состоятся с 8 по 19 января, вторые — с 24 января по 3 февраля, и завершающий этап пройдёт с 8 по 19 февраля», – сообщает телеграм-канал «Ахмата».

После 18 туров подопечные Станислава Черчесова занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка.

Материалы по теме
Черчесов уже в топ-8 РПЛ! «Ахмату» для победы хватило одного момента. Видео
Черчесов уже в топ-8 РПЛ! «Ахмату» для победы хватило одного момента. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android