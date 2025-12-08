Скидки
«Нам воздалось за предыдущие игры». Нападающий «Пари НН» Грулёв — о победе над «Динамо» Мх

Комментарии

Нападающий «Пари НН» Вячеслав Грулёв дал комментарий на тему победы своей команды над махачкалинским «Динамо» (1:0) в 18-м туре Мир РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Босельи – 37'    
Удаления: Табидзе – 20' / нет

– Получилась очень тяжёлая игра, тем более на таком поле. Даже удаление, которое случилось в первом тайме, как будто нам особо не помогло. Хочется обратить внимание на низкое качество поля в Махачкале. На таком газоне было сложно комбинировать, играть в футбол. Поэтому хозяева играли в основном за счёт длинных передач. Нам было тяжело этому противостоять, даже в большинстве, но хорошо, что мы забили, действовали дисциплинированно и сыграли «на ноль».

– Вторая победа подряд, причём на выезде, придаёт уверенности на будущее?
– На мой взгляд, нам воздалось за предыдущие матчи, в которых мы были лучше соперника, но проигрывали. Возможно, в двух последних играх мы не показали качество футбола, которое бы хотелось, но зато есть результат. Шесть очков в двух встречах – показатель того, к чему мы стремимся, — приводит слова Грулёва официальный сайт нижегородского клуба.

