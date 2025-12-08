Скидки
Экс-футболист сборной Бельгии умер от кровоизлияния в мозг

Бывший защитник «Андерлехта» и сборной Бельгии Глен Де Бук умер от кровоизлияния в мозг. Экс-футболист ушёл из жизни в возрасте 54 лет. Как сообщает RMC Sport, он скончался в ночь на понедельник в Антверпене.

По словам семьи экс-футболиста, у него произошло сильное кровоизлияние в мозг во время нахождения дома, после чего он впал в глубокую кому и позднее скончался, не приходя в сознание.

В своей карьере Глен Де Бук принял участие в 36 матчах за сборную Бельгии, в которых отметился одним забитым мячом. После завершения профессиональной карьеры Де Бук стал работать тренером. Последним клубом в карьере специалиста стал «Кортрейк».

