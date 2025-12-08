Нападающий «Пари НН» Вячеслав Грулёв высказался о турнирном положении команды

Нападающий клуба «Пари Нижний Новгород» Вячеслав Грулёв оценил выступление своей команды в первой части нынешнего сезона.

– Как расцениваешь первую половину сезона для команды? Есть ли ощущение, что удаётся переламывать ситуацию, которая сложилась в начале сезона?

– Ситуацию удаётся исправлять за счёт работы. Каждый сотрудник клуба выкладывается на 100%, и это даёт результат. Нам нужно продолжать в том же духе. В той же Махачкале мало кто побеждал. Здесь всегда тяжело играть. «Динамо» – хорошая команда, которая умеет добиваться результата при своих болельщиках. Большой плюс для нас, что мы смогли здесь победить. «Динамо» на своём поле редко проигрывает, — приводит слова Грулёва официальный сайт нижегородского клуба.

На зимнюю паузу «Пари Нижний Новгород» ушёл, находясь на 14-м месте в турнирной таблице Мир РПЛ.