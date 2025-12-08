Российский специалист Валерий Непомнящий назвал главную проблему ЦСКА. Армейцы в последнем матче в 2025 году проиграли «Краснодару» в рамках 18-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 2:3.

«ЦСКА действительно очень достойно сыграл в этом году. Одна проблема — с реализацией и завершением. Всем это видно, и все понимают, что ЦСКА это видит. Нет центрального нападающего, у многих команд есть такая проблема. Но команде, которая борется за титул, нужно решить эту проблему. Конечно, есть и другие моменты, которые необходимо укрепить.

У ЦСКА очень короткая скамейка. Да, купили молодых игроков из Южной Америки, однако они пока до нашего уровня не доросли. Это игроки на вырост, на завтра, а нужно решать задачи сегодня. Я с сожалением могу констатировать, что ЦСКА в чемпионской гонке, но, если бы он был лучше укомплектован, всё было бы проще», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

На данный момент ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков.