Главная Футбол Новости

Валерий Непомнящий назвал главную проблему ЦСКА

Валерий Непомнящий назвал главную проблему ЦСКА
Комментарии

Российский специалист Валерий Непомнящий назвал главную проблему ЦСКА. Армейцы в последнем матче в 2025 году проиграли «Краснодару» в рамках 18-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 2:3.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Мойзес – 11'     1:1 Кордоба – 38'     2:1 Са – 51'     3:1 Батчи – 70'     3:2 Алвес – 90+1'    
Удаления: нет / Мойзес – 68'

«ЦСКА действительно очень достойно сыграл в этом году. Одна проблема — с реализацией и завершением. Всем это видно, и все понимают, что ЦСКА это видит. Нет центрального нападающего, у многих команд есть такая проблема. Но команде, которая борется за титул, нужно решить эту проблему. Конечно, есть и другие моменты, которые необходимо укрепить.

У ЦСКА очень короткая скамейка. Да, купили молодых игроков из Южной Америки, однако они пока до нашего уровня не доросли. Это игроки на вырост, на завтра, а нужно решать задачи сегодня. Я с сожалением могу констатировать, что ЦСКА в чемпионской гонке, но, если бы он был лучше укомплектован, всё было бы проще», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

На данный момент ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков.

