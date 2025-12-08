Данил Круговой перенёс операцию после матча ЦСКА с «Краснодаром» в РПЛ

Футболисту ЦСКА Данилу Круговому провели операцию сразу по прилёте в Москву после матча 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором армейцы уступили «Краснодару» (2:3). Об этом сообщил сам игрок красно-синих в телеграм-канале.

По словам Кругового, операция была плановой и прошла успешно. Футболист решал проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Во вторник, 9 декабря, Круговой вернётся домой, а через неделю приступит к восстановлению и начнёт тренировки по индивидуальной программе.

ЦСКА завершил первую часть сезона РПЛ на четвёртом месте в турнирной таблице. В активе подопечных Фабио Челестини 36 очков в 18 играх. Отставание от лидирующего в чемпионской гонке «Краснодара» составляет четыре очка.