Данил Круговой перенёс операцию после матча ЦСКА с «Краснодаром» в РПЛ

Данил Круговой перенёс операцию после матча ЦСКА с «Краснодаром» в РПЛ
Футболисту ЦСКА Данилу Круговому провели операцию сразу по прилёте в Москву после матча 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором армейцы уступили «Краснодару» (2:3). Об этом сообщил сам игрок красно-синих в телеграм-канале.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Мойзес – 11'     1:1 Кордоба – 38'     2:1 Са – 51'     3:1 Батчи – 70'     3:2 Алвес – 90+1'    
Удаления: нет / Мойзес – 68'

По словам Кругового, операция была плановой и прошла успешно. Футболист решал проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Во вторник, 9 декабря, Круговой вернётся домой, а через неделю приступит к восстановлению и начнёт тренировки по индивидуальной программе.

ЦСКА завершил первую часть сезона РПЛ на четвёртом месте в турнирной таблице. В активе подопечных Фабио Челестини 36 очков в 18 играх. Отставание от лидирующего в чемпионской гонке «Краснодара» составляет четыре очка.

