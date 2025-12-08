«Прекрасно знаем свои слабые стороны». Круговой подвёл итоги года для ЦСКА

Футболист московского ЦСКА Данил Круговой подвёл итоги 2025 года для команды. В сезоне-2024/2025 армейцы одержали победу в Фонбет Кубке России, после чего завоевали и Суперкубок страны.

«Конечно, сразу вспоминаются два завоёванных трофея. Для меня и команды это самое важное. В целом, уверен, позитивного в этом сезоне было больше, чем негативного. Мы прекрасно знаем свои слабые стороны и будем активно работать над ними, чтобы весной продолжить борьбу за самые высокие места.

Отдельное спасибо вам — всем, кто неравнодушен, следит за моим каналом и всегда поддерживает наш клуб. ЦВБП», — написал Круговой в телеграм-канале.