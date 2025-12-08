Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Прекрасно знаем свои слабые стороны». Круговой подвёл итоги года для ЦСКА

«Прекрасно знаем свои слабые стороны». Круговой подвёл итоги года для ЦСКА
Комментарии

Футболист московского ЦСКА Данил Круговой подвёл итоги 2025 года для команды. В сезоне-2024/2025 армейцы одержали победу в Фонбет Кубке России, после чего завоевали и Суперкубок страны.

«Конечно, сразу вспоминаются два завоёванных трофея. Для меня и команды это самое важное. В целом, уверен, позитивного в этом сезоне было больше, чем негативного. Мы прекрасно знаем свои слабые стороны и будем активно работать над ними, чтобы весной продолжить борьбу за самые высокие места.

Отдельное спасибо вам — всем, кто неравнодушен, следит за моим каналом и всегда поддерживает наш клуб. ЦВБП», — написал Круговой в телеграм-канале.

Материалы по теме
«Краснодар» — зимний чемпион РПЛ! Снесли ЦСКА в бойне с пятью голами и удалением! Видео
«Краснодар» — зимний чемпион РПЛ! Снесли ЦСКА в бойне с пятью голами и удалением! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android