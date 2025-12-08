Скидки
«Краснодар» объявил дату возвращения игроков после зимней паузы и место проведения сборов

«Краснодар» в телеграм-канале клуба объявил дату возвращения игроков команды после зимнего перерыва и место проведения тренировочных сборов.

«Краснодар» ушёл в зимний отпуск. Команда соберётся вновь уже в следующем календарном году.

13 января «быки» вылетят в Объединённые Арабские Эмираты, где проведут два сбора. Первый из них пройдёт в Дубае с 14 по 28 января, а второй – в Абу-Даби с 29 января по 21 февраля.

22 февраля «быки» вернутся в Краснодар, где продолжат подготовку к возобновлению сезона», – сообщает телеграм-канал «быков».

После 18 туров подопечные Мурада Мусаева возглавляют турнирную таблицу РПЛ, набрав 40 очков.

