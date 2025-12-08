Скидки
Пирс Морган предложил Мохамеду Салаху интервью после критики в адрес «Ливерпуля»

Британский журналист Пирс Морган, ранее записавший интервью с португальцем Криштиану Роналду с критикой в адрес «Манчестер Юнайтед», предложил форварду «Ливерпуля» Мохамеду Салаху выступление в аналогичном формате после его недовольства своей ролью в команде.

«Вау… может, пришло время для интервью, Салах?» — написал Морган в соцсети X, репостнув публикацию журналиста Фабрицио Романо с критикой египтянина в адрес «Ливерпуля» и отметив аккаунт футболиста.

Ранее Мохамед Салах критически высказался о своей роли в команде и пожаловался на ограниченное количество игрового времени в сезоне-2025/2026. После интервью Салах был исключён из заявки «Ливерпуля» на матч общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Интером».

