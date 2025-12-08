Скидки
Андрей Мостовой отреагировал на победу в премии «Джентльмен года»

Комментарии

Нападающий «Зенита» и национальной команды России Андрей Мостовой высказался о победе в премии «Джентльмен года».

«Джентльмен всегда должен быть свежим. Джентльмен — это уважение и к себе, и к окружающим. Если мы говорим про спорт, то это уважение к сопернику.

Не так часто мне приходится надевать смокинг. Надеюсь, мне идёт. Большое спасибо жюри и болельщикам, которые за меня голосовали. Приятно находиться в списке джентльменов, где одни легенды российского футбола. Надеюсь нести такую честь и быть примером для молодого поколения», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

