Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роман Павлюченко: Романов давно в «Спартаке», футболистам нравится с ним работать

Роман Павлюченко: Романов давно в «Спартаке», футболистам нравится с ним работать
Комментарии

Бывший нападающий «Спартака» и национальной команды России Роман Павлюченко полагает, что исполняющего обязанности главного тренера красно-белых Вадима Романова следует оставить во главе команды.

«Игроки говорят, что Романов – хороший специалист. Я за то, чтобы ему доверили вторую часть чемпионата. Пусть он работает и доказывает. Он не так плохо провёл последние матчи. Романов давно в клубе, и футболистам нравится с ним работать. Дал бы ему пройти сборы. Нет смысла приглашать кого-то другого», – приводит слова Павлюченко Metaratings.

Московский клуб ушёл на зимний перерыв на шестом месте в турнирной таблице Мир РПЛ.

Материалы по теме
Новый тренер — новый цикл? Каким будет «Спартак» весной
Новый тренер — новый цикл? Каким будет «Спартак» весной
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android