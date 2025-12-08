Роман Павлюченко: Романов давно в «Спартаке», футболистам нравится с ним работать

Бывший нападающий «Спартака» и национальной команды России Роман Павлюченко полагает, что исполняющего обязанности главного тренера красно-белых Вадима Романова следует оставить во главе команды.

«Игроки говорят, что Романов – хороший специалист. Я за то, чтобы ему доверили вторую часть чемпионата. Пусть он работает и доказывает. Он не так плохо провёл последние матчи. Романов давно в клубе, и футболистам нравится с ним работать. Дал бы ему пройти сборы. Нет смысла приглашать кого-то другого», – приводит слова Павлюченко Metaratings.

Московский клуб ушёл на зимний перерыв на шестом месте в турнирной таблице Мир РПЛ.