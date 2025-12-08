«Динамо» Мх проведёт девять товарищеских игр в зимнюю паузу, объявлены даты и место сборов

Пресс-служба махачкалинского «Динамо» сообщила об уходе команды в отпуск, а также назвала даты начала и завершения тренировочных сборов, которые состоятся в турецком городе Белек. Команда завершила год на 13-м месте в Мир Российской Премьер-Лиге.

«Динамовцы сегодня ушли в плановый отпуск. Команда 9 января начнёт подготовку ко второй части сезона. Все три тренировочных сбора пройдут в турецком Белеке, где динамовцы будут тренироваться до 20 февраля.

Запланировано девять контрольных матчей. О датах их проведения и соперниках клуб объявит дополнительно», — говорится в сообщении пресс-службы махачкалинцев в официальном телеграм-канале «Динамо».