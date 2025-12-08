Скидки
«Ливерпуль» нашёл в «Ренне» возможную замену Конате — Тавольери

«Ливерпуль» интересуется защитником «Ренна» Жереми Жаке. Об этом сообщает журналист Саша Тавольери на странице в соцсети Х.

По данным источника, мерсисайдцы видят в этом игроке будущую замену Ибраиме Конате, который, вероятно, покинет команду в качестве свободного агента: его контракт с «красными» рассчитан до лета 2026 года. Жаке считается одним из наиболее перспективных защитников Европы.

Жереми Жаке – воспитанник «Ренна», за взрослую команду он играет с 2024 года. Суммарно к этому моменту в его активе 27 матчей за данный коллектив. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Жаке составляет € 12 млн.

