Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Зенита» Мостовой: я не ругаюсь матом — всё-таки в культурной столице живу

Игрок «Зенита» Мостовой: я не ругаюсь матом — всё-таки в культурной столице живу
Комментарии

Нападающий «Зенита» и национальной команды России Андрей Мостовой после победы в премии «Джентльмен года» рассказал, что не ругается матом.

«Я не ругаюсь матом. Почти никогда, стараюсь не ругаться. Понятно, что есть эмоции, но пытаюсь выражаться культурно. Всё-таки в культурной столице живу сейчас (улыбается). Считаю, что я должен показывать пример младшему поколению», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Отметим, что 3 июля 2025 года комитет по этике РФС оштрафовал Мостового на 75 тыс. рублей за нарушение статьи 15 регламента, после того как футболист прокричал неприличный заряд про московский «Спартак» на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, где состоялся матч легенд «Зенита», приуроченный к 100-летию клуба.

Материалы по теме
Андрей Мостовой отреагировал на победу в премии «Джентльмен года»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android