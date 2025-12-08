Игрок «Зенита» Мостовой: я не ругаюсь матом — всё-таки в культурной столице живу

Нападающий «Зенита» и национальной команды России Андрей Мостовой после победы в премии «Джентльмен года» рассказал, что не ругается матом.

«Я не ругаюсь матом. Почти никогда, стараюсь не ругаться. Понятно, что есть эмоции, но пытаюсь выражаться культурно. Всё-таки в культурной столице живу сейчас (улыбается). Считаю, что я должен показывать пример младшему поколению», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Отметим, что 3 июля 2025 года комитет по этике РФС оштрафовал Мостового на 75 тыс. рублей за нарушение статьи 15 регламента, после того как футболист прокричал неприличный заряд про московский «Спартак» на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, где состоялся матч легенд «Зенита», приуроченный к 100-летию клуба.