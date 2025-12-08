Скидки
Тренер «Ливерпуля» Слот: после матча с «Интером» ещё раз подумаем над ситуацией Салаха

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот перед матчем 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Интером» дал комментарий касательно ситуации с нападающим Мохамедом Салахом в контексте подготовки к игре с «нерадзурри». Египтянин не был включён в заявку мерсисайдцев на эту встречу.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
09 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
— Может ли Салах сыграть с «Брайтоном» в ближайшие выходные и как возможно разрешить сложившуюся ситуацию в долгосрочной перспективе?
— Мы сидим здесь [в зале для пресс-конференций] перед большой игрой. Прошло порядка 36 часов с момента, как мы сыграли с «Лидсом» со счётом 3:3. Больше всего я сейчас думаю о том, чтобы хорошо подготовить команду к завтрашней игре. Послезавтра мы ещё раз подумаем над сложившейся ситуацией [с Салахом], — сказал Слот в интервью для Sky Sports.

Ранее египтянин раскритиковал тренера и выразил недовольство своей ролью в команде.

Комментарии
