«У «Газпрома» стало меньше денег. Для нашего футбола это плохо». Ткаченко — о «Зените»

«У «Газпрома» стало меньше денег. Для нашего футбола это плохо». Ткаченко — о «Зените»
Комментарии

Известный футбольный агент Герман Ткаченко высказался о финансовом положении санкт-петербургского «Зенита».

– У «Зенита» меньше денег, чем раньше. Ну, прямо меньше. ЦСКА – эластичная история с точки зрения финансов. Вы молчите, а вообще-то они продали игроков на € 23 млн. Когда настроение есть у людей, они найдут деньги.

«Зенит» объявил о некой экономии. С приходом Зырянова, это была одна из причин изменений, которые произошли. Когда мы встречались с Зыряновым, он сказал, что сейчас всё будет спокойнее. Некий фильтр здравого смысла, как они это называют. Никаких глупых решений. Но при этом я вижу попытки бразильских переговоров. Это говорит о том, что если они захотят, деньги найдут.

– Причина новой политики?
– У «Газпрома» стало меньше денег. Для нашего футбола это плохо, – сказал Ткаченко в шоу на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

