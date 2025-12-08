Андрею Мостовому вручили приз за победу в премии «Джентльмен года» и карикатурный портрет

Вингеру санкт-петербургского «Зенита» Андрею Мостовому вручили приз за победу в премии «Джентльмен года» и шарж с его изображением. Фотография футболиста с наградой была опубликована пресс-службой сине-бело-голубых.

Андрей Мостовой завоевал награду после двух этапов: голосования болельщиков и выбора со стороны экспертного жюри. Россиянин опередил других номинантов, в числе которых были голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев и форвард махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов.

Андрей Мостовой выступает за «Зенит» с февраля 2019 года. В текущем сезоне на счету нападающего семь забитых мячей и четыре результативные передачи в 24 матчах во всех турнирах.