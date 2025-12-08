Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрею Мостовому вручили приз за победу в премии «Джентльмен года» и карикатурный портрет

Андрею Мостовому вручили приз за победу в премии «Джентльмен года» и карикатурный портрет
Комментарии

Вингеру санкт-петербургского «Зенита» Андрею Мостовому вручили приз за победу в премии «Джентльмен года» и шарж с его изображением. Фотография футболиста с наградой была опубликована пресс-службой сине-бело-голубых.

Андрей Мостовой завоевал награду после двух этапов: голосования болельщиков и выбора со стороны экспертного жюри. Россиянин опередил других номинантов, в числе которых были голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев и форвард махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов.

Андрей Мостовой выступает за «Зенит» с февраля 2019 года. В текущем сезоне на счету нападающего семь забитых мячей и четыре результативные передачи в 24 матчах во всех турнирах.

Материалы по теме
Прогноз на победителя РПЛ. Шансы «Зенита» и «Краснодара» почти равны!
Истории
Прогноз на победителя РПЛ. Шансы «Зенита» и «Краснодара» почти равны!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android