Гарри Кейн и Бет Мид поздравили Ландо Норриса с титулом Формулы-1

Звёздный нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн и английская футболистка «Арсенала» Бет Мид поздравили соотечественника Ландо Норриса из «Макларена» с чемпионством Формулы-1.

«Привет, Ландо. Это Гарри Кейн, и я хотел бы поздравить тебя с завоеванием первого титула в Формуле-1! Удивительный сезон, честно, очень рад за тебя. Ты заслужил это. Продолжай упорно работать, и я уверен, и ты добьёшься ещё более громких побед. Так что наслаждайся своей победой, и, надеюсь, мы скоро увидимся», — обратился Кейн в социальных сетях.

«Привет, Ландо! Просто хотела поздравить тебя с твоим первым мировым чемпионством. Ты уничтожал в этом сезоне. Было удивительно наблюдать за тобой. Я полюбила каждую минуту. Вверх на «Макларене» и на «Папайе». И да, продолжай оставаться удивительным, и удачи в следующем сезоне», — сказала Мид.