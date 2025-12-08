«Не думаю, что он хотел кого-то оскорбить». Вратарь «Ливерпуля» Бекер — о Салахе

Вратарь «Ливерпуля» Алисон Бекер дал комментарий касательно ситуации с нападающим команды Мохамедом Салахом. Ранее египтянин раскритиковал главного тренера мерсисайдцев Арне Слота и с досадой высказался о своём положении в команде.

«Салах — хороший парень с отличным характером, он легенда «Ливерпуля». [Эта история] меня огорчает, однако сейчас я сфокусирован на матче с «Интером». Я ещё не общался с Мо, но это будет разговор сугубо между нами. С атмосферой в раздевалке всё в порядке, это нормально, если у каждого будет своё мнение относительно произошедшего.

Не думаю, что Салах хотел кого-то оскорбить. Я очень надеюсь, что Мо снова сыграет за «Ливерпуль», однако это дело лишь самого Мо и клуба», — приводит слова Бекера BBC.