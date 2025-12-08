Футболист ЦСКА Круговой ответил на «самый частый вопрос» — о смене позиции

Футболист московского ЦСКА Данил Круговой прокомментировал смену позиции под руководством нового тренера Фабио Челестини. Ранее игрок выступал на левом фланге обороны, а с приходом швейцарского специалиста переквалифицировался в правого вингера.

«Самый частый вопрос: «Круг, как тебе смена позиции?» — этому я тоже рад, что могу приносить пользу команде впереди и радовать вас голевыми действиями», — написал Круговой в телеграм-канале.

В сезоне-2025/2026 Данил Круговой принял участие во всех 18 матчах армейцев в Мир Российской Премьер-Лиге. На его счету четыре гола и четыре результативные передачи.