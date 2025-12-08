Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футболист ЦСКА Круговой ответил на «самый частый вопрос» — о смене позиции

Футболист ЦСКА Круговой ответил на «самый частый вопрос» — о смене позиции
Комментарии

Футболист московского ЦСКА Данил Круговой прокомментировал смену позиции под руководством нового тренера Фабио Челестини. Ранее игрок выступал на левом фланге обороны, а с приходом швейцарского специалиста переквалифицировался в правого вингера.

«Самый частый вопрос: «Круг, как тебе смена позиции?» — этому я тоже рад, что могу приносить пользу команде впереди и радовать вас голевыми действиями», — написал Круговой в телеграм-канале.

В сезоне-2025/2026 Данил Круговой принял участие во всех 18 матчах армейцев в Мир Российской Премьер-Лиге. На его счету четыре гола и четыре результативные передачи.

Материалы по теме
«Краснодар» — зимний чемпион РПЛ! Снесли ЦСКА в бойне с пятью голами и удалением! Видео
«Краснодар» — зимний чемпион РПЛ! Снесли ЦСКА в бойне с пятью голами и удалением! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android